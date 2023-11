Vica Blochina o critică din nou pe Oana Roman: „E mai slabă decât Raluca Bădulescu”. Cum a reacționat fiica lui Petre Roman

16:40

Atacatori înarmați au capturat un petrolier care are legături cu Israelul în largul coastei Aden, din Yemen, afirmă administratorii navei și o firmă privată de intelligence, relatează The Associated Press, potrivit The Times of Israel. Deși nicio grupare nu a revendicat până acum responsabilitatea pentru capturarea navei, acest lucru vine în contextul în care cel […]