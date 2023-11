Vești proaste pe piața RCA: e posibil un nou faliment, în 2024

20:10

Pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00, va avea loc la Palatul Ștefania (Piața Romanilor 1, Timișoara), vernisajul expoziției THIS IS NOT MY YOUTHOPIA, ce încheie proiectul Post-Digital Intersections, derulat de Asociația Culturală Marginal la Timișoara în perioada iunie – decembrie 2023.