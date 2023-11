Primele trei aeronave F-16 cumpărate din Norvegia au aterizat la Baza Aeriană de la Borcea

17:30

Sfântul Apostol Andrei, Cel Dintâi Chemat ucenic al lui Iisus Hristos și ocrotitorul României, celebrat în fiecare an la 30 Noiembrie, aduce an de an mii de credincioși la peștera din Ion Corvin, județul Constanța, considerată a fi cea mai veche biserică creștin ortodoxă din țară.