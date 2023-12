Război în Israel, ziua 57. Armata israeliană ar fi știut de planul Hamas cu mai mult de un an înainte de sângerosul atac terorist

Război în Israel, ziua 57. Armata israeliană ar fi aflat de planul Hamas de a lansa un atac pe teritoriul israelian cu mai mult de un an înainte de sângerosul atac terorist din 7 octombrie, potrivit de New York Times, citat de The Guardian.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3