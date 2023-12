Selecționerul Slovaciei e prieten cu un „tricolor”: „Suntem apropiați. E un profesionist remarcabil!” + Ce detaliu despre România l-a surprins: „Sincer, nu știam acest lucru. E o poveste frumoasă”

Italianul Francesco Calzona, 55 de ani, selecționerul Slovaciei din vara lui 2022, admite că „nu am studiat încă bine România”, dar spune că „am văzut unele meciuri și aveți o echipă dificil de înfruntat”. Afirmă că „am o relație excelentă cu Vlad Chiricheș, cu care am lucrat la Napoli. Îl cunosc foarte bine”.Din urna a treia, am fi putut avea un adversar cu adevărat greu la Campionatul European. ...

