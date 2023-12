Zeljko Kopic este cu echipa la Sfântu Gheorghe, dar sunt șanse mari să nu poată sta pe bancă!

10:50

Italianul Francesco Calzona, 55 de ani, selecționerul Slovaciei din vara lui 2022, admite că „nu am studiat încă bine România”, dar spune că „am văzut unele meciuri și aveți o echipă dificil de înfruntat”. Afirmă că „am o relație excelentă cu Vlad Chiricheș, cu care am lucrat la Napoli. Îl cunosc foarte bine”.Din urna a treia, am fi putut avea un adversar cu adevărat greu la Campionatul European. ...