Temperaturi de minus 50 de grade Celsius în Siberia și ninsori abundente la Moscova. Zeci de zboruri au fost afectate

Te-ai gândit vreodată că atmosfera pe care o creează profesorii la clasă este cel puțin la fel de importantă ca și conținutul predat? Will Hussey, profesor de educație fizică, scriitor și trainer la The art of brilliance în Marea Britanie, a vorbit pentru publicația de educație Școala 9 despre cum școala poate să să nu […]