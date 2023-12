Boala cardiovasculară continuă să rămână principala cauză de morbiditate și mortalitate în lume

07:50

La prima vedere, tragerea la sorți a grupelor de la turneul final de vara viitoare a Campionatului European ne este favorabilă. Am nimerit cu Belgia, Slovacia și o câștigătoare a barajului din Liga Națiunilor, cel mai probabil Ucraina. Am scăpat astfel de greii primei urne valorice, Germania, Franța, Portugalia, Spania sau Anglia, am scăpat de Olanda și Croația din urna a treia și de Italia din urna a patra.