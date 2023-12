A murit Myles Goodwyn, solistul, chitaristul și principalul compozitor al lui April Wine

Myles Goodwyn, solistul trupei canadiene de rock clasic April Wine, a murit la vârsta de 75 de ani. Trupa a avut o serie de hituri în SUA și Canada în anii '70 și '80, printre care și balada "Just Between You and Me".

