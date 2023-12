Un fost arbitru e de părere că Dinamo a fost dezavantajată în două faze decisive cu Sepsi

22:30

Sepsi a învins-o pe Dinamo, scor 2-1, în ultimul meci al rundei cu numărul 18 din Superliga. Marius Ștefănescu (25 de ani), extrema covăsnenilor și autorul celor două goluri ale lui Sepsi, a făcut o analiză a partidei de la Sfântu Gheorghe. Marius Ștefănescu, analiză după Sepsi - Dinamo „A fost un meci greu. Am început foarte bine în prima repriză, am practicat un fotbal bun, am înscris de două ori, dar știam că și Dinamo va ieși la joc în repriza a doua. ...