Răspunsul lui Marcel Ciolacu, întrebat dacă l-ar fi rechemat la post pe ambasadorul României în SUA, după reacţia acestuia

09:40

Ministrul apărării, Angehl Tîlvăr, aflat în vizită oficială în SUA alături de premierul Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că există posibilitatea antrenării de militari ucraineni pe teritoriul României, în multiple domenii, relatează Agerpres. „Este posibilitatea asta, plus că există misiunea EUMAM – EU Military Assistance Mission in support of Ukraine, care este în format european, […]