Reconstituirea perioadei medievale a Valahiei. Povestea lui Dracula, într-un muzeu privat, pe Transfăgărășan

19:00

Majorările pensiilor şi salariilor minime sunt insuficiente pentru a acoperi scumpirile din ultimul an. Este concluzia analiştiilor care avertizează că preţurile vor continua să crească şi în 2024. În plus, Guvernul elimină ajutoarele pentru energie, iar majorarea alocaţiilor cu rata inflaţiei ar aduce în plus copiilor doar 1 leu pe zi.