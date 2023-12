Dosarul achiziției mașinilor BMW de către Poliția Română de la un apropiat al lui Iohannis, clasat de DNA

10:50

Calendarul, cu ale sale diviziuni ale timpului pe zile, săptămâni și luni, este o manifestare complexă a modului în care societatea umană își organizează și își măsoară timpul. Așa cum știm cu toții, un an are 365 de zile, conform calendarului gregorian, însă, în realitate, durata de care planeta Pământ are nevoie pentru a orbita […]