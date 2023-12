Primii artiști confirmați la Electric Castle. O „trupă-cult” e printre headlineri, iar un star NBA se mută în spatele platanelor

Cu Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age ca headliners confirmați, a 10-a ediție a festivalului se anunță cu foarte mult rock și trip hop

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)