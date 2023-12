Cum au circulat într-un autoturism 11 oameni și-un câine. Video viral filmat la Măgura, în Bacău, imediat după ce mașina oprește

08:00

Meteorologii au emis, miercuri, avertizări nowcasting de cod galben de ceaţă pentru judeţele Giurgiu, Teleorman, Olt Dolj, Bacău şi Suceava, informează News.ro. Zona joasă a judeţului Bacău este sub cod galben de ceaţă de la ora 07:25 şi până la ora 10:00. Potrivit ANM, ceața determină scăderea vizibilității sub 200 m, iar izolat sub 50 […]