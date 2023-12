A murit Norman Lear. Scenaristul care a revoluţionat comedia americană avea 101 ani

Scenaristul şi producătorul Norman Lear, care a revoluţionat comedia americană cu seriale îndrăzneţe şi extrem de populare la începutul anilor '70, precum „All in the Family" şi „Sanford and Son", a murit marţi, a confirmat Variety. El avea 101 ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro