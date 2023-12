Mariah Carey nu mai este regina Crăciunului. Melodia „All I Want for Christmas is You”, detronată de un alt cântec

Mariah Carey nu mai este regina Crăciunului. Începând cu 2019, în apropierea sărbătorilor, vedeta a ajuns în fruntea topurilor din Statele Unite ale Americii cu „All I Want for Christmas is You".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro