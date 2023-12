Producătorul şi scenaristul de televiziune american Norman Lear, cunoscut pentru seriale de comedie de mare succes, a murit la vârsta de 101 ani

Omul de televiziune, premiat cu Emy, a fost cunoscut pentru seriale celebre, cum ar fi ''All in the Family'' şi ''Maude''

