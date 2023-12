Bega Art Prize 2023

16:10

Legendarul autor de anime Hayao Miyazaki revine pe marile ecrane cu o poveste plină de farmec și imaginație: Băiatul și stârcul / The Boy and the Heron. Filmul va beneficia de un eveniment în avanpremieră în toate cinematografele din rețeaua Cinema City din 13 decembrie și va rula în premieră de vineri, 15 decembrie.