Cruzime fără limite: Un copil de 12 ani a bătut o pisică cu biciul

10:20

Toată lumea cunoaște aceste mici prăjiturele fine și cu gust pronunțat de unt și chiar par a fi deliciul copiilor. Cel puțin al nostru cu siguranță a fost în copilărie, nu le-am uitat nici până acum și tare am mai încercat să găsim rețeta ideală! De fapt e simplă, dar ca orice lucru simplu, are câteva secrete și am încercat să le aflăm pe toate!