Clienții plăteau pentru a fi pălmuiți de chelnerițe, obiceiul bizar al unui restaurant din Japonia | VIDEO

09:40

Norman Lear, cunoscut scenarist și producător american, a murit la vârsta de 101 ani. Decesul acestuia a fost confirmat de familie. Scenaristul și producătorul Norman Lear, care a revoluționat comedia americană cu seriale îndrăznețe și extrem de populare la începutul anilor ’70, precum „All in the Family” și „Sanford and Son”, a murit marți. Avea […]