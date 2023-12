Polonia - Danemarca, meciul care poate păstra România în cărțile pentru „sferturi” la CM de handbal feminin » Ce trebuie să se întâmple

17:20

Marco Borriello, 41 de ani, retras în 2019, a vorbit despre Antonio Conte, antrenorul cu care a cucerit titlul în 2012 cu Juventus Torino: „Cu el, am vomitat. Am ajuns la 196 de bătăi pe minut. Am fost aproape de infarct".Antonio Conte e liber din luna martie, după despărțirea de Tottenham. Italianul așteaptă o nouă șansă în carieră, o echipă cu care să se lupte pentru trofee. ...