Politicienii reacționează la anunțul Austriei despre ridicarea granițelor aeriene pentru România. Ciucă cere prudență. Tomac: Viena ne umilește

12:10

Născută în București, Cristiana Achim este una dintre cele mai căutate pianiste din generația sa. Bursieră a Fundației C. Bechstein, Talent Unlimited si recent câștigătoare a premiului Help Musicians Postgraduate Awards, Cristiana urmează în prezent cursul de Master la Royal College of Music, Londra, alături de mentorul său, Nigel Clayton.