Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3: "Să creştem rata de colectare selectivă a deşeurilor!"

14:30

New Strategy Center organizează conferinţa internaţională "The Reconstruction of Ukraine and the Strategic Role of Romania" în perioada 13-14 decembrie 2023, în Sinaia, în vedere dezbaterii multiplelor aspecte referitoare la procesul de reconstrucţie a Ucrainei şi evidenţierea rolului strategic pe care România trebuie să îl joace în acest context.