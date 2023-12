O nouă dronă a căzut în România după bombardamente

22:10

După vernisajul din 5 decembrie, expoziția THIS IS MY YOUTHOPIA, care încheie proiectul Post-Digital Intersections, organizat de Asociația Culturală Marginal, a intrat în ultima sa săptămână în care poate fi vizitată. Ea reunește în incinta Palatului Ștefania din Timișoara, lucrări de la 6 tineri timișoreni aleși în urma unui apel deschis, care au lucrat cu șase tineri curatori pentru a-și dezvolta propriile proiecte în jurul conceptului post-digital și pornind de la tema curatorială Youthopia. Expoziția poate vizitată zilnic, până vineri, 15 decembrie, între orele 15.00 – 20.00. Accesul publicului este liber.