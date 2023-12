A băut o cafea cu Ivaylo Petev și s-a convins: „Este extraordinar! Va avea succes la Craiova, cu o condiție”

11:20

Ianis Hagi (25 de ani) nu s-a impus la Alaves și la finalul împrumutului de un sezon în LaLiga se va întoarce în Scoția. „Phillipe Clement îi urmărește evoluțiile și vrea să-l evalueze pe românul care are contract până în 2026. În plus, clubul spaniol negociază cu un jucător cu același profil ca Ianis”, scrie The Scottish Sun.Ianis Hagi nu a prins decât 492 de minute în actualul sezon la Alaves și nu a fost niciodată integralist în LaLiga. ...