Fostul președinte al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, trimis în judecată de DNA

06:00

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Ca de obicei, am primit mesaje. Cei care știau din scrierile mele că am fost în Africa și fiind la curent, desigur, cu vizita președintelui, m-au rugat să scriu și eu ceva care să arate Africa așa cum este ea. Știți că am fost de mai multe ori în Arusha, Tanzania și, de acolo, de multe ori în Zanzibar. Prezența mea în Arusha era legată de faptul că în oraș se află Tribunalul Penal Internațional ONU care judeca genocidul din Rwanda și unde fiica mea era procuror.