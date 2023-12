Tragedie: Fetiță de 5 ani, căzută de la etajul 5 al blocului în care locuia

07:30

Crăciunul are loc, în aceast an, în lumea bijuteriilor de colecție și a cadourilor regale. Accesorii spectaculoase ale modei feminine sunt scoase la licitație săptămâna viitoare, în zilele de 20 și 21 decembrie. Casa de licitații Artmark organizează, cu ocazia sărbătorilor, două licitații de profil dedicate cadourilor: bijuterii iconice de lux, semnate de designeri celebri, piese vintage de tipul ‘Buy now, Wear forever’ și marile case de modă din Franța, completate de o selecție specială de parfumuri Lalique, își dau întâlnire în cadrul licitațiilor organizate miercuri și joi, de la ora 19:00.