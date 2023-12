8 semne ale rușinii

Cei mai mulți dintre noi am experimentat măcar o dată în viață sentimentul rușinii, trăire pe care de cele mai multe ori am încercat s-o ascundem, s-o disimulăm, s-o mascăm prin diverse tertipuri, ori chiar prin comportamente complexe, cum ar fi furia, disprețul, învinovățirea etc. Rușinea poate fi însă recunoscută (apoi tratată), nu trebuie decât să fim atenți la semnalele ei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro