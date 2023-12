Un bărbat a stat 10 luni la închisoare, nevinovat, după ce a fost confundat de inteligența artificială cu un criminal în serie

13:30

Radio ZU a început, ca în fiecare an, campania Oraşul Faptelor Bune. "România, fă Rai din ce dai, pentru că nu dai din ce ai, dai din ce ești!". Așa sună, anul acesta, chemarea la "Fapte Bune" pe care, conform tradiției începute acum opt ani, echipa Radio ZU și ascultătorii Radio ZU o respectă an de an, cu doar câteva zile înainte de Crăciun.