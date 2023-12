Antrenorul din Superliga care vrea să plece: „E o anormalitate. Mai avem un meci, apoi tragem o linie”

23:20

Victor Dican, fundașul celor de la FC Botoșani, și-a asumat vina pentru al doilea gol marcat de Dinamo la înfrângerea suferită luni seară, scor 0-2.Victor Dican: „Atâta putem! Fotbal zero. Mi-e rușine!”„Când greșesc la golul doi, nu știu ce valoare mai are că am jucat bine. N-am cuvinte să explic, pot doar să spun că mi-e rușine. M-am dus în vestiar și m-am uitat în ochii magazionerului, se simte dezamăgirea oamenilor care lucrează aici. ...