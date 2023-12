Robert Ion, gol împotriva fostei echipe » Cum s-a bucurat după reușita din Poli Iași - FCSB

20:30

Vladislav Blănuță (21 de ani) a tras concluziile după FCU Craiova - Petrolul 2-0.Atacantul din Republica Moldova, care are și cetățenie română, a fost protagonist în două momente incredibile: a ratat singur cu portarul, din 3 metri, iar pe final a marcat după ce portarul adversar i-a degajat în cap. Ce a spus Vladislav Blănuță după FCU Craiova - PetrolulSunt uimit că am ratat și că după aceea am marcat acel norocos. Sunt foarte bucuros că mi-am ajutat echipa. ...