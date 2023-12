Activitatea fizică regulată poate fi benefică pentru sănătatea generală și gestionarea stresului, care ar putea aduce beneficii indirecte pentru sănătatea pielii

23:50

Elias Chralambous, antrenorul de la FCSB, a vorbit despre echipa sa după victoria cu Poli Iași, 3-0. Cu un meci în plus, FCSB are 11 puncte în plus față de CFR Cluj, înainte de pauza competițională. Iar antrenorul cipriot și-a felicitat jucătorii și spune că încă nu se vede campion. Concluziile lui Elias Chralambpus după Poli Iași - FCSB „Nu a fost ușor. Am avut meci acum trei zile, iar acum am jucat pe un teren greu. „Sunt forte fericit pentru jucători. ...