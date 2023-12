Reacția emoționantă a fiicei lui Florinel Coman, după ce starul FCSB-ului i-a dedicat golul

12:10

Antrenorul Politehnicii Iași, Leo Grozavu, a încheiat meciul de marți seara, 1-3 cu FCSB, cu cinci jucători sub 21 de ani pe teren. Între aceștia s-au numărat și Vlad Constantin Ilie și Alexandru-Petru Hrib, care au debutat în Superligă.Introdus în prelungiri, Hrib (18 ani) este un obișnuit al echipei de seniori, el antrenându-se de mai bine de un an sub comanda lui Grozavu, care l-a introdus în câteva rânduri și în Liga 2. ...