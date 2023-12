Un tablou creat de membrii The Beatles în timp ce se aflau în turneu în Japonia va fi scos la licitație

The Beatles se aflau în 1966 în mijlocul unui turneu în care au susţinut cinci concerte în trei zile în arenă japoneză Nippon Budokan - dar când nu cântau, lucrau la o operă de artă care a devenit cunoscută sub numele de „Images of a Woman".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro