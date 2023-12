Despărțire șoc în showbiz chiar înainte de Crăciun. Cum a apărut cântăreața la primul eveniment monden

Mariah Carey este una dintre cele mai cunoscute artiste la nivel internațional. Este intitulată și „Regina Crăciunului” datorită succesului pe care piesa ei „All I want for Christmas is you” l-a avut de-a lungul anilor. […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cancan