Femeia misterioasă cu care își petrece Crăciunul Florin Răducioiu: „Love you”. Cum și-au decorat casa de Sărbători

Dinamo a învins FC Voluntari, scor 1-0, în runda #21 din SuperLiga. Igor Armaș (36 de ani), fundașul central al ilfovenilor, recunoaște că gazdele au meritat victoria.Igor Armaș, după Dinamo - FC Voluntari: „S-a simțit spiritul de echipă mare al lui Dinamo”„Nu aveam voie să pierdem. Chiar dacă am pierdut în prelungiri după un penalty, Dinamo a meritat victoria, a fost echipa mai bună. Nu am ținut deloc de minge, nu am putut lega 3 pase. ...