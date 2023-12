Vreme neobișnuit de caldă de Crăciun. Temperaturi de primăvară în mijlocul iernii

Vremea de Crăciun va fi una bizară în acest an, după ce duminică va expira codul portocaliu de vreme rea, a anunţat directorul ANM, Elena Mateescu.În plus, prima zi de Crăciun şi prima zi a săptămânii viitoare vine cu o vreme foarte caldă pentru această perioadă din an, spun meteorologii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro