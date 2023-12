Ai cont la Banca Transilvania sau CEC Bank? Anunț extrem de important pentru toți clienții

15:00

Vremea de Crăciun va fi una bizară în acest an, după ce duminică va expira codul portocaliu de vreme rea, a anunţat directorul ANM, Elena Mateescu.În plus, prima zi de Crăciun şi prima zi a săptămânii viitoare vine cu o vreme foarte caldă pentru această perioadă din an, spun meteorologii.