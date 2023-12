De ce sunt nostalgici românii după viața în comunism? Patru sociologi și antropologi explică un fenomen în continuă creștere și pericolele lui 

16:10

Zanni se întoarce la Survivor Români, în sezonul All Stars, și este pregătit să stea până la finalul competiției în Republica Dominicană. Artistul, care a câștigat show-ul în anul 2021, consideră că nu are niciun adversar. Zanni se pregătește să participe din nou la Survivor România, însă de această dată în sezonul All Stars. Câștigătorul […]