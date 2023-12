Vacanță de vis pentru titularul de la FCSB și iubita sa » Unde s-au relaxat cei doi

11:00

Cristiano Ronaldo (38 de ani) a ajuns la 53 de goluri în acest an, depășindu-i, cu „dubla” de aseară din meciul cu Al-Ittihad (5-2), pe Kyian Mbappe și Harry Kane, cu 52 de reușite. Atacantul portughez al lui Al-Nassr are acum 1.000 de meciuri la echipele de club!A semnat ieri 11-a „dublă" din acest an la club și la echipa națională și a devenit cel mai bun marcator mondial din 2023. ...