În urmă cu 3 ani juca la Dinamo, acum e ținta numărul 1 pentru Barcelona! Anunțul momentului: „Xavi e încântat, îl vrea de îndată”

15:50

Gigi Becali, patronul FCSB, și-a făcut planurile pentru startul noului an.După ce i-a adus pe Baba Alhassan (mijlocaș central, 23 de ani) și Luis Phelipe (extremă, 23 de ani), Gigi Becali spune că nu va mai transfera niciun jucător pentru moment, urmând să vadă dacă echipa dă randament așa.Gigi Becali oprește transferurile la FCSB„Prima dată o să joc ce am. Am zis că iau trei, am luat doi. Voi juca în ianuarie primele meciuri cu ăștia așa și o să fac rotați. ...