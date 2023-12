Papa Benedict nu ar fi aprobat niciodată binecuvântările pentru cuplurile de acelaşi sex, dezvăluie un apropiat al fostului suveran pontif

21:10

Tom Wilkinson, actorul britanic cunoscut pentru filme precum The Full Monty, Shakespeare In Love și The Best Exotic Marigold Hotel, a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 75 de ani, notează BBC, citat de news.ro, fără a preciza cauza decesului. Tom Wilkinson a murit la locuinţa sa, iar alături i-au fost soţia şi familia […]