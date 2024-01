Un top al mașinilor care nu sunt mărci chinezești. Cele mai bune electrice

00:10

În prezent, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din România are 1.075 de kilometri în exploatare, la care se mai adaugă 15,8 km de autostradă-muzeu pe care nu se poate circula. Pentru anul acesta, Compania de Drumuri (CNAIR) are programată deschiderea a circa 160 km de autostradă și drumuri expres, dacă se vor respecta termenele de execuție. Asta va face ca anul 2024 să fie cel mai bun din istorie pentru infrastructura rutieră a României. Per total, CNAIR are în faza de proiectare și execuție 751,4 km, iar lucrări pentru alți 95 km se află în faza de licitație. Recordul de anul acesta nu va rămâne mult timp în picioare, pentru că în 2025 CNAIR ridică ștacheta și promite deschiderea a 325 km.