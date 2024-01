Girona, aventură pe un tărâm interzis?

15:20

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, crede că vom asista la o schimbare la vârful puterii politice din România. Conform lui Dragomir, președintele României ar putea fi Eduard Hellvig, fostul șef al Serviciului Român de Informații. „Cele mai mari sanse le are Ciolacu. A gresit mult in ultimele trei luni, dar are partidul. Dar ar putea veni unul fixat de Uniunea Europeană. ...