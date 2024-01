Kylian Mbappe sărbătorește câștigarea Supercupei Franței în fața lui Toulouse, scor 2-0

19:00

Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, crede că Denis Alibec are sub 10% șanse să revină la Farul în acest mercato.Atacantul a plecat în acest sezon de la Farul la Muaither, în Qatar, unde are un salariu de 100.000 de euro pe lună. Alibec s-a gândit să revină la Farul, pentru a fi într-o formă cât mai bună înainte de EURO 2024. ...