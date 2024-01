Valeri Zalujnîi s-a opus mobilizării prizonierilor în armata Ucrainei și i-a invitat pe parlamentari să meargă chiar ei pe front

Disputa, relatată de publicația New Voice of Ukraine, a avut loc în contextul dezbaterii mai largi pe tema proiectului de lege privind mobilizarea, care ar trebui să crească efectivele armatei ucrainene. Comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujnîi, s-a opus cu vehemență unor prevederi din noul proiectul de lege privind mobilizarea, scrie cotidianul New Voice […]

