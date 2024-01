Peste 600 de alerte de inundații, în vigoare în Marea Britanie. Scenariul din vestul Europei s-ar putea întâmpla și la noi

În Regatul Unit și în Franța continuă coșmarul inundațiilor. Iar meteorologii avertizează că în cele două state se va instala frigul începând de sâmbătă. De la 10-15 grade Celsius, temperaturile vor coborî sub zero, în timp ce sute de case sunt sub ape.

