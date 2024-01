Managerul de la Spitalul „Matei Balș”, despre avalanșa de infecții respiratorii: „Fenomenul va fi amplificat de începerea școlilor”

15:50

Busuiocul, o plantă aromatică cu o istorie bogată, ocupă un loc semnificativ în diverse culturi din întreaga lume. A pune busuioc sub pernă este o tradiție foarte cunoscută pe plaiurile mioritice și acest obicei are loc chiar de mai multe ori pe an. Află când se pune busuioc sub pernă în 2024 și ce simbolizează […]