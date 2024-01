Jucătorul momentului în tenis » Intră în premieră în top 10! I-a bătut în 2024 pe Nole, Zverev și Fritz

Alex De Minaur (24 de ani) are un start perfect de an 2024. Jucătorul din Australia va urca în premieră în top 10 mondial.Alex De Minaur a fost marea speranță a tenisului australian. Are multe calități, printre cei mai rapizi jucători din circuit și un forehand exploziv, dar nu a reușit niciodată să se adune și să își atingă potențialul.Alex De Minaur, jucătorul începutului de an în ATPÎnceputul de 2024 este dătător de speranțe. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor